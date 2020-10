'बाबा का ढाबा' को सपोर्ट करने उतरे बॉलीवुड सितारे, लौटी रौनक, रवीना टंडन ने शेयर की आम लोगों की तस्वीरें

नई दिल्ली। सोशल मीडिया की ताकत का एक और नजारा आज दिल्ली के एक बुर्जुग जोड़े के ढाबे ( Baba Ka Daba ) को गुलजार करने की मुहिम के तहत दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर उनकी दुखभरी कहानी वीडियो के रूप में सामने आई और बॉलीवुड के सितारे लोगों से वहां जाकर उनकी सुध लेने और ढाबे को चलाने की अपील करने लगे। कई सितारों की अपील में अभिनेत्री रवीना टंडन ( Raveena Tandon ) ने एक बेहद प्यारा मैसेज दिया।

दरअसल, रवीना ने दिल्ली के मालवीय नगर के इस ढाबे पर लोगों से जाने की अपील करते हुए लिखा,'जो भी यहां खाना खाए, मुझे अपनी तस्वीरें भेजे, मैं आपकी तस्वीर के साथ एक प्यारा संदेश दूंगी।' एक्ट्रेस ने पीएम मोदी के संदेश 'वॉकल फॉर लोकल' हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद एक्ट्रेस को उन लोगों ने तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, जो वहां मदद के लिए पहुंचे थे।

निमृत कौर ने अपील की, 'इसे अपना अगला पड़ाव तय करें। जहां भी आप हैं, आपके आस-पड़ोस में ऐसे कई अन्य लोग होगें..।' हैशटैगवोकलफॉरलोकल। वीडियो साझा करते हुए रणदीप ने लिखा,'अगर आप दिल्ली में हैं, तो जरूर जाएं। ब्लॉक बी, शिवालिक कॉलोनी, हनुमान मंदिर के विपरीत, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली।' हैशटैगबाबाकाढाबा।

स्नेहा उल्लाल को क्यों कहा जाता है Aishwarya की हमशक्ल, मिलती-जुलती सूरत नहीं, ये है राज

सुनील शेट्टी ने लिखा,'आइए, मदद कीजिए, इनकी मुस्कान वापस लाइए। हमारे आस-पड़ोस के वेंडर्स को भी मदद की जरूरत है।' स्वरा भास्कर ने सभी को ऐसे छोटे व्यवसायों का समर्थन करने और हैशटैगलॉकलफॉरवोकल बनने के लिए कहा। स्वरा ने लिखा, 'दिल्ली चलो, बाबा का ढाबा पर मटर-पनीर खाते हैं मालवीय नगर में।'

Let’s help put their smile back ... our neighbour hood vendors need our help to ❤️🙏. https://t.co/X4RNcYOA9w — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 8, 2020

Hi could you please dm me details. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) October 7, 2020

ये है मामला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र का एक बुजुर्ग जोड़ा ढाबे का कारोबार नहीं चल पाने पर आंसू बहाते नजर आए। यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और गुरुवार को कई बॉलीवुड सितारों ने लोगों से दंपति को कारोबार फिर से चालू करने में मदद करने का आग्रह किया। यूट्यूब ब्लॉगर गौरव वासन ने बुधवार को एक छोटे से ढाबे को चलाने वाले बुजुर्ग दंपति की दुर्दशा को दिखाते हुए एक वीडियो क्लिप साझा किया था।

यह भी पढ़ें: — कौन हैं सपना चौधरी के पति Veer Sahu, सपना के मां बनने के बाद क्यों भड़के ट्रोल्स पर



वासन ने इंस्टाग्राम पर साझा इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति बेस्ट मटर पनीर बेचते हैं। इन्हें हमारी मदद की बहुत जरूरत है। तब से ही ट्विटर पर हैशटैग 'बाबाकाढाबा' ट्रेंड करने लगा। वीडियो साझा होने के बाद गुरुवार को नेटिजेंस ने ढाबे पर खाने वाले लोगों के कई नए वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की हैं।