सलमान को छोड़ अब आमिर खान से पंगा लेंगे अक्षय कुमार, क्रिसमस पर रिलीज करेंगे 'बच्चन पांडे'

बॉलीवुड अभिनेता Akshay Kumar इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'Mission Mangal' को लेकर सुर्खियो में छाए हुए हैं। यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इसके अलावा अक्षय, साजिद नाडियाडवाल के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म 'Bachchan Pandey' नजर आएंगे। यह फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। हाल ही में इस फिल्म का फर्स्‍ट लुक सामने आ गया है।

फ‍िल्‍म 'Bachchan Pandey' के पोस्‍टर पर लु्ंगी पहने अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। उनके गले में बहुत सारी मालाएं दिख रही है। उनके माथे पर चंदन लगी हुई है। उनके तेवर और लुक दोनों काफी दमदार नजर आ रहे हैं। अक्षय ने इस पोस्टर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्टर के समने आने के बाद फैंस इस फिल्म की कहानी जानने के लिए काफी उत्साहित है।

Coming on Christmas 2020!

In & As #BachchanPandey 😎

In #SajidNadiadwala’s Next, directed by @farhad_samji @NGEMovies @WardaNadiadwala pic.twitter.com/ayMkzwPEsJ