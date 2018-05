बॉलीवुड के बाद अब हिन्दी फिल्मों को एक नया बाजार मिल गया है। एक ऐसा बाजार जहां फिल्में भारत से भी ज्यादा कमाई कर रही हैं। ये बाजार पड़ोसी देश चीन है। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हिन्दी फिल्में भारत से ज्यादा चीन के सिनेमाघरों में कमाई कर रही हैं। इसी को देखते हुए सलमान खान ने भी अपनी फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को चीनी में रिलीज किया। फिल्म रिलीज होते ही छा गई। कबीर खान निर्देशित फिल्म ने अब तक 117.49 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

#BajrangiBhaijaan is a SUCCESS STORY in CHINA... Strong word of mouth has translated into strong biz...

Fri $ 2.26 mn

Sat $ 3.12 mn

Sun $ 3.16 mn

Mon $ 1.75 mn

Tue $ 1.83 mn

Wed $ 1.92 mn

Thu $ 4.01 mn

Total: $ 18.05 million [₹ 117.49 cr]