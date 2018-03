आमिर की फिल्मों के बाद सलमान की 'बजरंगी भाईजान' का भी चीन में जलवा

नई दिल्ली। चीन में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन फायदे का सौदा साबित हो रहा है। आमिर खान के शुरू किए गए ट्रेंड को फॉलो करते हुए सलमान खान ने भी अपनी मूवी 'बजरंगी भाईजान' को चीन में प्रदर्शित किया। शुक्रवार को पहले दिन 'बजरंगी भाईजान' ने 2.24 मिलियन डॉलर यानी की 14.61 करोड़ रुपए का बिजनेस किया।

सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' मूवी भारत में 2015 में रिलीज की गई थी। देश में इस मूवी ने 320.34 करोड़ रुपए का बॉक्स आॅफिस कलेक्शन किया। यहां मिली सफलता के बाद फिल्म ने चीन में भी अच्छी शुरूआत की है। ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्विट के जरिए फिल्म की कमाई की जानकारी शेयर की। तरण के अनुसार, ' सलमान खान की चीन में रिलीज पहली फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने अच्छे नंबर्स के साथ शुरूआत की है। चाइनीज बॉक्स आॅफिस पर 7 नंबर पर डेब्यू करने के बावजूद 14.61 करोड़ रुपए कमाए। शुरूआत अच्छी कही जा सकती है क्योंकि 5 नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद 'बजरंगी भाईजान' ने टॉप टेन चार्ट में जगह बनाई है।'

Salman Khan’s first release in China - #BajrangiBhaijaan - commences its innings with HEALTHY numbers... Debuts at No 7 at China BO... Fri $ 2.24 million [₹ 14.61 cr]… The start can be considered IMPRESSIVE since there were 5 new films, besides #BB , debuting in Top 10 charts...

Besides multiple releases + holdover titles posing stiff opposition, one must also consider the fact that #BajrangiBhaijaan arrives in China after 30 months of its release in India, unlike #Dangal and #SecretSuperstar that were released a few months after their release in India.