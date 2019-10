करीना, कियारा और रणवीर के बाद वरुण धवन ने अक्सेप्ट किया अक्षय का चैलेंज, वीडियो किया शेयर

View this post on Instagram

It’s time to party when it’s a HOUSEFULL of GOOD NEWWZ!!! DIWALI ho ya CHRISTMAS please don’t miss this!!! #GoodNewwz delivery due on 27th December 👶🏻 @karanjohar @apoorva1972 #KareenaKapoorKhan @diljitdosanjh @kiaraaliaadvani @raj_a_mehta @shashankkhaitan @dharmamovies #CapeOfGoodFilms @zeestudiosofficial #TheBalaChallenge