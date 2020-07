जब गुब्बारे बेचने वाली को सभी स्टार्स ने किया था अनदेखा, Sushant Singh खिंचवाने लगे थे फोटो, देखें Video

नई दिल्ली महज 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का ( Sushant Singh Rajput Suicide ) सुसाइड करने की बात किसी के भी दिमाग से भी नहीं उतर रही है। उनकी मौत को एक महीने से भी ज्यादा होने जा रहा है लेकिन आज भी उनके फैंस ( Sushant fans missing him alot ) की आंखे नम हैं। सोशल मीडिया पर रोज़ाना सुशांत की पुरानी तस्वीरें और वीडियो ( Sushant thrwoback videos and photos viral on social media) देखने को मिल रही हैं। नेक दिल इंसान सुशांत सिंह राजपूता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद फैंस इमोशनल हो रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत का अंदाज देख उनके फैन उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। यह वीडियो एक पार्टी ( Sushant party video viral ) का है।

दरअसल, यह वीडियो एक ( Party Video Viral ) पार्टी का है। जिसमें कई सितारे एक होटल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं सेलेब्स को कैमरे में कैद करने के लिए एक नहीं कई कैमरामैन ( Cameraman captured bollywood celebs ) भी मौजदू हैं। साथ ही कुछ गुब्बारे बेचने ( Balloon seller women ) वाले लोग भी वीडियो में नज़र आ रहे हैं। जो सेलेब्स को गुब्बारे खरीदने और तस्वीर खिंचवाने ( Women wants to click photo with celebs ) के लिए कह रही है। लेकिन जो हस्ति गाड़ी में बैठने के लिए आता, वह सामने खड़ी गुब्बारे बेचने वाली महिला ( Celebs ignored balloon seller woman ) को अनदेखा कर देता। यहां तक की महिला की बात को अनसुनी कर देता। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत पार्टी ( Sushant Singh Rajput came to join party ) में शामिल होने के लिए आते हैं और वह जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं।

वैसे ही वहां पर मौजूद गुब्बारे बेचने ( women show camera to sushant for taking picture ) वाली महिला सुशांत को कैमरे की तरफ देखने का इशारा करती है। सुशांत भी झट से तस्वीर खिंचवाने के लिए ( Sushant ready to click photo ) तैयार हो जाते हैं। वह महिला और बाकी गुब्बारे बेचने वालों संग ( Sushant Clicked photo with balloon seller ) फोटो क्लिक करवाते हैं। जिसके बाद महिला सुशांत को आशीर्वाद ( Woman gave blessing to him ) भी देती हैं। सुशांत के इस स्वभाव को देख लोगों के आंसू थमने ( After seeing video fans got emotioanl ) का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजी से यह वीडियो सोशल मीडिया ( Video viral on internet ) पर वायरल हो रही है। बात करें सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) की तो महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Maharasthra CM Anil Deshmukh ) ने सीबीआई जांच ना होने की बात कही है।

जिसके बाद से लोगों में तनाव पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर सुशांत के केस ( Sushant lawayer wrote letter to Mumbai Police ) को संभाल रहे वकील ने मुंबई पुलिस ( Sushant singh house sealed ) को उनके घर को सील रखने के लिए पत्र लिखा है।