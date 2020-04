बांद्रा स्टेशन पर उमड़े मजदूरों के लिए मल्लिका बोली क्या इनकी गलती है

अपने-अपने घर पहुंचने की इच्छा को लेकर सैकड़ों मजदूर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हो गए थे, क्योंकि मजदूरों की बस्ती में अफवाह उड़ी थी, lockdown खत्म होते ही ट्रेन चलेगी और फंसे हुए लोगों को घर भेजा जाएगा, बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की उमड़ी भीड़ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ट्वीट कर सवाल किए है।

देश में 21 दिन का लॉक डाउन खत्म होने के पहले 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भयंकर भीड़ उमड़ पड़ी, लोग रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हो गए, जिनमें से अधिकतर वह लोग थे जो दैनिक मजदूरों की तरह काम करते हैं। स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने ट्वीट किया है कि क्या सच में इन गरीब लोगों की गलती है।

इसी के साथ एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ट्वीट किया -बांद्रा स्टेशन पर यह सब देख बहुत आहत हूं, अगर पूरी दुनिया से लोगों को भारत लाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए क्यों बस और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो सकती।

बता दें कि बांद्रा सहित आसपास की बस्तियों में अफवाह फैली थी कि बाहर के लोगों को घर भेजा जाएगा, इसी के चलते बांद्रा स्टेशन पर जमकर भीड़ उमड़ पड़ी थी, मजदूरों का कहना था कि उन्हें घर भेजा जाए या फिर उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए।

This is what’s happening in Bandra Mumbai right now. Are these poor people really at fault? #lockdown #LockdownExtended pic.twitter.com/2sThntdiNt

Very disturbing to see this unrest at #bandrastation #mumbai If planes could bring #indians from all over the world back home y can't buses & trains be arranged for these migrant workers to return to their own homes? #lockdownindia #Lockdownextention @CMOMaharashtra @PMOIndia pic.twitter.com/L5CCqE2HkY