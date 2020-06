Basu Chatterjee के निधन पर Amitabh Bachchan ने दी श्रद्धाजंलि, कहा- दुखद नुकसान

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री को 'छोटी-सी बात' और 'रजनीगन्धा' जैसी फिल्में देने वाले फिल्म डायरेक्टर बासु चटर्जी (Basu Chatterjee Passes Away) का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण बृहस्पतिवार को उन्होंने मुंबई (Mumbai) में आखिरी सांस ली। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। कई सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अब बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी उनके लिए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने उनके साथ की गई फिल्म 'मंजिल' को याद किया है।

बासु चटर्जी (Basu Chatterjee) के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट (Amitabh Bachchan Tweet) करते हुए लिखा, 'बासु चटर्जी के निधन पर प्रार्थना और संवेदना...खामोश, मीठा बोलने वाले सज्नन पुरुष...उनकी फिल्में मध्यवर्गीय भारत की झलक दर्शाती थीं। उनके साथ 'मंजिल' फिल्म की थी...दुखद नुकसान...मौजूदा माहौल में अकसर याद आता है रिम झिम गिरे सावन...'

T 3552 - Prayers and Condolences on the passing of Basu Chatterjee .. a quiet, soft spoken, gentle human .. his films reflected the lives of middle India .. did 'MANZIL' with him .. a sad loss .. 🙏

.. in these climes often remembered for 'rim jhim gire saawan'