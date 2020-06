Basu Chatterjee Passes Away: टीवी की दुनिया में भी कमाया बड़ा नाम, रजनी और ब्योमकेश बख्शी जैसे दिए हैं सीरियल

नई दिल्ली: बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक बासु चटर्जी का 93 साल की उम्र में निधन (Basu Chatterjee Passes Away) हो गया। उन्होंने मुंबई (Mumbai) स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बासु चटर्जी ने हिंदी सिनेमा में कई सदाबहार फिल्मों (Basu Chatterjee Movies) का निर्माण व निर्देशन किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी की दुनिया में भी काफी नाम कमाया था। बासु चटर्जी ने कई बेहतरीन धारावाहिक छोटे पर्दे (Basu Chatterjee Hit Serials) को दिए। जिसमें ब्योमकेश बख्शी (Byomkesh Bakshi) और रजनी (Rajani) शामिल हैं।

अस्सी और नब्बे के दशक में इन सीरियल्स ने काफी लोकप्रियता हासिल की। उनके काम को याद करते हुए दूरदर्शन ने ट्वीट (Doordarshan Tweet) किया है, 'दूरदर्शन दिग्गज फ़िल्ममेकर और नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले बासु चटर्जी के निधन पर श्रद्धांजति देता है। वो समानांतर सिनेमा के अग्रणी फ़िल्ममेकर थे। दूरदर्शन से उनका बेहद क़रीबी रिश्ता रहा, जिसमें उन्होंने दो आइकॉनिक धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी और रजनी का निर्देशन किया था।'

