रजनीकांत के सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी करना बेयर ग्रिल्स को पड़ा भारी, कहा- आप सुपरस्टार हैं.. देखें वीडियो

नई दिल्ली | सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और एडवेंचर होस्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के एपिसोड का इंतजार हर कोई कर रहा था। इसी बीच शो का प्रसारण सोमवार को किया गया जिसमें रजनीकांत का अंदाज एक बार फिर से फैंस का दिल जीत ले गया। रजनीकांत का ये पहला टीवी शो है और उनके इस एपिसोड ने कोरोना वायरस के माहौल के बीच लोगों का माइंड थोड़ा हल्का कर दिया। इस दौरान रजनीकांत ने अपना सिग्नेचर स्टाइल बेयर ग्रिल्स को सिखाया लेकिन उनकी हालत इसे कॉपी करने में खराब हो गई।

रजनीकांत (Rajinikanth) और बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के शो 'इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' में दोनों के शानदार स्टंट्स दिखाई दिए। 69 साल की उम्र में रजनी का जोश और एक्टिवनेस देखकर फैंस हैरान रह गए। बड़ी ही आसानी से वो 50 फीट ऊंचे एक पुराने पुल पर चढ़ गए। इसके बाद ट्विटर पर मानों #Rajinikanth और #ThalaivaonDiscovery जैसे हैशटैग ट्रेंड करना शुरू करने लगे। इसी बीच बेयर ग्रिल्स रजनीकांत का चश्मा पहनने वाला सिग्नेचर स्टाइल सीखने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए लेकिन इसमें उनके पसीने छूट गए। रजनीकांत ने उन्हें अपना स्टाइल सीखाने की कोशिश की और बेयर ग्रिल्स ने कहा कि इसीलिए सुपरस्टार हैं।

वहीं रजनीकांत (Rajinikanth) की कुछ वीडियो क्लिप्स फैंस ने ट्विटर पर शेयर की है। लोग कह रहे हैं कि रजनीकांत का शो देखने के बाद वो कोरोना को भूल गए हैं। यहां तक कि एक फैन ने ये भी कह दिया कि रजनीकांत तो कोरोना को भगा भी सकते हैं। फैंस पर रजनीकांत का खुमार एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है।

You made it Thalaivaaa❤️ Each and every frame😍 And those stunts🔥 In between facts and those Style gestures🤘🏻🔥 Title card🔥 to India is proud of you🙏🏻😍 #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/EpQ5tcwUuc

I bet every indian household has forgotten about the corona virus for an hour just because of Rajinikanth.

Now you see, Rajinikanth can even chase corona away.

Go corona 3x, GO!#IntoTheWildWithBearGrylls pic.twitter.com/VpYtlOT1iA pic.twitter.com/89iFI2xyp0