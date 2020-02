खतरों से खेलते नजर आएंगे 'बेयर ग्रिल्स' और 'रजनीकांत', जारी किया शो का टीजर

साउथ सुपरस्टार 'रजनीकांत' अब 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के होस्ट 'बेयर ग्रिल्स' के साथ जंगलों में खतरों से खेलते नजर आएंगे। बेयर ने इस शो का टीजर जारी कर दिया है। जिसके साथ उन्होंने लिखा है मैंने दुनियाभर के सितारों के साथ काम किया है। लेकिन रजनीकांत के साथ किया गया काम स्पेशल है। वे मेरे खास हैं लव इंडिया।

ब्रिटिश साहसकर्मी, लेखक और टेलीविज़न प्रस्तोता बेयर ग्रिल्स ने कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में रजनीकांत के साथ शूट किया है। इस शो में दोनों खतरे से जंग लड़ते नजर आएंगे। इस शो का रजनीकांत के फैंस इंतजार करने लगे हैं। इसी के साथ बॉलीवुड के स्टार और स्टंटमैन अक्षय कुमार भी बेयर के साथ शूटिंग करने पहुंचे। बेयर ग्रिल्स ने रजनीकांत के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें दोनों को जंगल में आग से खेलते हुए देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की है बेयर ने शूटिंग



बेयर ग्रिल्स ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी शूटिंग की है। इस शो को करीब 180 देशों में पसंद किया गया था। इसमें बेयर मोदी को जंगल में अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके भी बताते नजर आए। शो में बेयर ग्रिल्स मोदी को जंगल में बाघ के हमले से बचने के लिए भाले जैसे हथियार भी देते हैं। लेकिन मोदी कहते हैं कि 'मेरी परवरिश किसी का जीवन लेने की इजाजत नहीं देती है। हालांकि, मैं भाले को पकड़ लेता हूं, क्योंकि आप जोर दे रहे हैं। इस एडवेंचर के दौरान बेयर ग्रिल्स ने भारत में स्वच्छता की जरूरत और उसके प्रयासों के बारे में पूछा था। जिस पर मोदी ने कहा था कोई भी बाहरी व्यक्ति मेरे भारत को स्वच्छ नहीं बना सकता, भारत के लोग ही भारत को स्वच्छ रख सकते हैं। निजी स्वच्छता भारतीयों की संस्कृति में है। हमें सामाजिक स्वच्छता की आदत विकसित करने की जरूरत है। इस पर महात्मा गांधी ने बहुत काम किया है।

Preparing for @Rajinikanth’s blockbuster TV debut with an Into The Wild with Bear Grylls motion poster! I have worked with many stars around the world but this one for me was special. Love India. #ThalaivaOnDiscovery pic.twitter.com/kFnkiw71S6