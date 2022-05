बॉलीवुड में आने से पहले दिल्ली के दरियागंज में रेस्त्रां चलाते थे शाहरुख खान फिर ऐसे किया फिल्मों की तरफ रुख

शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह और किंग खान कहा जाता है। इन्होंने कड़ी मेहनत और अपनी एक्टिंग के दम पर ये नाम हासिल किया है। इस मुकाम को पाने के लिए न जाने उन्होंने क्या-क्या किया। आज इनकी करोड़ो में फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि किंग खान फिल्मों में आने से पहले दिल्ली में रेस्टोरेंट चलाते थे।

जी हां शाहरुख का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही उनके माता पिता अमीर थे। एक समय था जब सड़क पर सोया करते थे और आज वो इस मुकाम पर हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की खबर है कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले शाहरुख दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्तरां चलाते थे। शाहरुख की पहली कमाई महज 50 रुपए ही थी। इतना ही नहीं शाहरुख ने दिल्ली में हुए पंकज उदास के एक कॉन्सर्ट में शाहरुख ने बतौर गाइड काम किया था। इन 50 रुपयों से शाहरुख खान ने अपनी इच्छा को पूरा किया और आगरा की टिकट लेकर ताजमहल घूमन गए।



शाहरुख ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया था कि वो सड़क पर सोते थे। ओबेरॉय होटल के सामने वो सड़क पर सोया करते थे और सुबह उठते थे तो उन्हें लगता था कि वो होटल के अंदर हैं। शाहरुख के करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी। दिल दरिया, फौजी, सर्कस जैसे सीरियल्‍स से उन्‍होंने अपनी पहचान बनाईा उनके फिल्‍मी करियर की शुरुआत फिल्‍म 'दीवाना' से हुई थी।

Before coming to Bollywood Shahrukh Khan used to run a restaurant