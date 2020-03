कोरोना वायरस के डर से मां दुर्गा की शरण में पहुंचा ये सिंगर, वीडिया हुआ वायरल

दुनिया भर में कोरोना वायरस का खोफ फैला हुआ है। अपने देश में भी इस वायरस को लेकर लोगों में काफी दहशत है। कई राज्यों स्कूल, कॉलेज और सिनेमा को बंद करने का ऐलान कर चुके है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई प्रकार के फोटो और वीडियो सामने आ रहे है। हाल ही में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना पर एक कविता लिखा थी। अब गायक नरेंद्र चंचल का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में नरेंद्र चंचल कोरोना पर मां दुर्गे का एक भजन गाते नजर आ रहे है। इसमें वे गा रहे हैं कि डेंगू भी आया और स्वाइन फ्लू भी आया, चिकन गोनिया ने शोर मचाया, कित्थे आया कोरोना? दर्शक नरेंद्र के इस गाने का खूब आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग इस पर अपनी—अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

This is how India mentally deals with Corona....Making Bhajans on it 🤣🤣🤣🤣🤣

Suniye yeh Adbhut Bhajan Narendra Chanchal ki awaaz me 😆😆😆 pic.twitter.com/LAudOUIgwF