सेंसर बोर्ड ने 'भारत' की जमकर प्रशंसा की, बिना किसी कट के दिया U/A सर्टिफिकेट

View this post on Instagram

🌻 . Jersey bikini top, @sunseekerswimwearofficial. Cotton shirt, @emiliopucci. Silver-plated metal and silk necklace, @alexanderwangny. Editor-in-Chief: @supriya.dravid Photographer #TarunVishwa Stylist @rahulvijay1988 Hair : @yiannitsapatori / @fazemanagement Make-Up : @danielcbauer / @artistfactoryindia Assisted By: @pujarinighosh, @kiddoo11, @girl_in_motorboots (STYLING) Location courtesy : @fairmont.maldives