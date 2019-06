धीमी पड़ी सलमान खान के 'भारत' की रफ्तार, छठे दिन कमाई में आई भारी गिरावट

सलमान खान ( Salman Khan ) ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी की है। इस ईद के मौके पर उनकी मचअवेटेड फिल्म 'भारत' ( Bharat ) रिलीज हुई। फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पहले ही दिन से यह फिल्म बंपर कमाई कर रही है। हालांकि सोमवार को फिल्म की रफ्तार कुछ धीमी रही।

हाल में तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें साझा किए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि सोमवार को भारत ने कुल 9.20 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 159.30 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने आगे बताया, #Bharat eyes ₹ 175 cr+ in its *extended* Week 1... Wed 42.30 cr, Thu 31 cr, Fri 22.20 cr, Sat 26.70 cr, Sun 27.90 cr, Mon 9.20 cr. Total: ₹ 159.30 cr. India biz... The crucial World Cup cricket match [#INDvPAK #CWC19] will make a big dent in biz on coming Sun [16 June].

बता दें, क्रिकेट विश्व कप के बावजूद फिल्म पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। लगातार फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म किस तरह की कमाई करती है।