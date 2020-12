Bharti Singh की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ड्रग्स मामले में पति के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची

नई दिल्ली | फेमस कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती और हर्ष को अपने दफ्तर बुलाया और ड्रग्स मामले (Drugs case) को लेकर पूछताछ की। भारती अपने पति हर्ष के साथ एनसीबी ऑफिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एनसीबी (NCB) की जांच अभी भी उनके घर पर बरामद गांजा को लेकर चल रही है। एनसीबी ने दोनों की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की थी। जांच एजेंसी भारती और हर्ष से पूछताछ करना चाहती थी।

Mithun Chakraborty की हेल्थ पर विवेक अग्निहोत्री ने दिया अपडेट, सेट पर अचानक बिगड़ी तबीयत

पिछले महीने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के घर एनसीबी ने छापेमारी की थी। जिसमें उन्हें गांजा बरामद हुआ था। दोनों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ की गई थी। भारती ने एनसीबी के सामने इस बात को कुबूल किया था कि वो गांजे का सेवन करती हैं। जिसके बाद उनकी और हर्ष की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि NDPS कोर्ट की तरफ से जमानत पर दोनों बाहर आ गए थे। लेकिन एनसीबी भारती और हर्ष की कस्टडी लेना चाहती थी ताकि दोनों से लंबी पूछताछ की जा सके।

Comedian Bharti Singh and her husband Haarsh Limbachiyaa arrive at Narcotics Control Bureau (NCB) office Mumbai, in connection with the seizure of ganja from their residence.