कभी दीवार में लड़ा सिर, कभी बालों से घसीटा, मंजुलिका के रोल लिए तब्बू को सहना पड़ा ये सब, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार जारी है। फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। भूल भुलैया 2 ने जबरदस्त कॉमेडी का डोज दर्शकों को दिया है। वैसे तो फिल्म में सभी ने जबदस्त काम किया है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सबका ध्यान खींचा वो था तब्बू का रोल। इसे देखने में जितना मजा आया यह निभाने में उतना ही कठिन था।

अनीस बाजी (Anees Bazee) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तब्बू ने डबल रोल प्ले किया है, जिसे निभाना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हाल ही में तब्बू (Tabu) ने एक बीटीएस क्लिप शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की। ये वीडियो लगभग 4 मिनट का है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है और काम के प्रति उनकी लगन देखकर हैरान रह गया है।

