विक्की कौशल (Vicky kaushal) स्टारर हॉरर फिल्म 'भूत पार्ट वन-द हॉन्टेड शिप' (Bhoot Part One: The Haunted Ship) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बुधवार को मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर सेलेब्स और दर्शकों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कैटरीना कैफ, हुमा कुरैशी, आशुतोष गोवारिकर और भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म समीक्षकों ने ने इसे अच्छा रिव्यू दिया है और फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।

Saw #Bhoot last night & OH MY GOD, I have screamed out loud in the theater! People around me were screaming! By far the scariest Hindi movie I’ve seen in a while, it really does shake you right out of your chair & make your popcorn fall over the place!