ईद की यादों को ताज़ा कर इस हसीना ने दिखाया अपना बचपन, फोटो देख पहचानना हो रहा हैं मुश्किल

बाॅलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री की बचपन की तस्वीर देख अभिनेत्री को पहचानना मुश्किल हो गया हैं। बचपन की तस्वीर में बेहद क्यूट दिख रही हैं। बाॅलीवुड की ये दिग्गज अभिनेत्री। फोटो देख आपने पहचाना क्या…

Updated: May 03, 2022 02:41:46 pm

ईद के स्पेशल दिन पर बॉलीवुड स्टार्स धूम मचाते नजर आ रहे हैं। कोई सज धज के अपने करीबी को मुबारकबाद दे रहा हैं तो कोई अपने बचपन की यादों को ताजा कर अपने पहले ईद का किस्सा सुना रहा हैं। बता दे कि इसी बीच अभिनेत्री भूमि पेडणेकर ने अपने बचपन की एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया हैं। जिसे देख फैंस उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं।

