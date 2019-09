निर्देशक अलंकृता के लिए भूमि पेडनेकर ने कही ऐसी बात, उनकी फिल्म बेहद ही...

View this post on Instagram

And the REBELution starts... Super excited for the World Premiere of #DollyKittyAurWohChamakteSitare at 24th Busan International Film Festival! Cheers to the whole team! @konkona @ektaravikapoor @shobha9168 @ruchikaakapoor @alankrita601 @balajimotionpictures @ZeeMusicCompany @zeestudiosint #Biff2019 @rohitrchaturvedi @kkundrra @kubbrasait @amolparashar