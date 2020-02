ये है सलमान खान का जबरा फैंन, मिलने के लिए साइकिल से तक किया 600 किलोमीटर का सफर

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग जबरदस्त होती है। अपने पसंदीदा स्टार से मिलने के लिए फैंस कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही मामला सलमान खान के फैन का सामने आया है। इस फैन ने अपने हीरो से मिलने के लिए साइकिल से 600 किलोमीटर का सफर तय कर गुवाहाटी पहुंचा। हम बात कर रहे हैं असम के तिनसुकिया के रहने वाले भूपेन लिकसन सलमान के फैन की।

साइकिल से तय की 600 किमी की दूरी

आपको बता दें कि सलमान इन दिनों फिल्म फेयर अवॉर्ड फंक्शन की शूटिंग असम में कर रहे हैं। इस बात की जानकारी जब भूपेन लिकसन को हुई तो उन्होंने सलमान से मिलने का पूरा मन बना लिया और अपनी साईकिल उठाकर निकल लिए। लिकसन ने भाईजान से मिलने के लिए 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया।

पहले से ही मशहूर है ये फैन

सलमान का ये फैन पहले से भी काफी मशहूर हैं। दरअसल, वर्ष 2013 में उन्होंने साइकल के हैंडल को बिना हाथ लगाए महज 60 मिनट में 48 किलोमीटर तक साइकिल चलाई थी। उनके इस कीर्तिमान को इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स किया गया था। जैसा की हम जानते ही है कि सलमान खुद भी साइकलिंग करना कितना पसंद करते हैं। अक्सर उन्हें मुंबई की सड़कों पर साइकलिंग करते हुए देखा जाता है। अभी ये देखना है कि क्या सलमान ये फैन अपने हीरों से मिल पाता है या नहीं।

Assam: Bhupen Likson, a cyclist from Tinsukia reached Guwahati yesterday after cycling a distance of over 600 kms, to meet Salman Khan . He says,"I started this journey on Feb 8 from Jagun (Tinsukia) on a cycle to meet Salman Khan who will be in Guwahati to attend Filmfare Awards" pic.twitter.com/td28ojdXIS