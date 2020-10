देवोलीना ने शहनाज पर साधा निशाना, बोली निक्की तंबोली कॉपी कैट.....

बिग बॉस सीजन 14 शुरू हो गया है। इसमें कंटेंस्टेंट के बीच नोकझोंक और मौज-मस्ती भी दिनों दिन परवान चढ़ती जा रही है। हाल ही देवोलीना भट्टाचार्जी ने निक्की तंबोली के बर्ताव और एटीट्यूट पर तंज कसने के साथ ही इशारों इशारों में शहनाज गिल पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ***** निक्की तंबोली कॉपी कैट हैं और बिग बॉस 13 की मोस्ट इरिटेटिंग कंटेंस्टेंट की याद दिलाती है। उफ्फ।"

आपको बता दें कि निक्की तंबोली शो में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फ्लर्टिंग नेचर को लेकर सुर्खियों में हैं ।हाल ही एक टास्क के दौरान निक्की को सिद्धार्थ संग फ्लर्ट करते भी देखा गया। निक्की का यह बर्ताव सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। बिग बॉस के बीते सीजन में शहनाज ने सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार किया था। इतना ही नहीं फैंस को भी सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की कैमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। यही कारण है कि उन्होंने दोनों को "सिडनाज" नाम भी दे दिया था।

आपको बता दें कि निक्की के सिद्धार्थ संग नजदीकियां बढ़ाने पर एक्टर अली गोनी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है, "पूरी दुनिया जानती है कि शहनाज सिद्धार्थ को प्यार करती है" अली गोनी ने लिखा, "और यह लड़की तंबोली। मुझे नहीं पता कि यह क्या साबित करना चाहती है। दुनिया जानती है कि शहनाज सिद्धार्थ से कितना प्यार करती है और मुझे लगता है कि वह भी उससे प्यार करता है। लेकिन एक बतौर एक्टर वह गेम खेल रहा है। इसलिए ही वह वहां है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है बहन।"

