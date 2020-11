बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हुई यह कंटेंस्टेंट, पवित्रा पुनिया हुई घर से बाहर

बिग बॉस 14 के घर से इस सप्ताह बाहर होने के लिए रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, राहुल वैद्य,अली गोनी, पवित्रा पुनिया और अभिनव शुक्ला नॉमिनेट हुए थे। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि इस सप्ताह पवित्रा पुनिया शो से बाहर हो गई है। शो से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले एक ट्वीट ने यह कंफर्म किया है कि पवित्रा पुनिया एलिमिनेट हुई है।

आपको बता दें कि पवित्रा पुनिया बिग बॉस सीजन 14 की है स्ट्रांग कंटेंस्टेंट में से एक थी, किंतु पिछले कुछ समय से वह ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आई, शायद इसी कारण उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। इससे पहले जैस्मीन भसीन और अली गोनी का ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था। जिसमें दोनों शो के एक्सटेंशन पर बात कर रहे थे। इस ऑडियो में जैस्मिन कहती है, "हमसे पूछेंगे थोड़ी की सीजन एक्सटेंड करें, करोगे क्या?, नहीं करोगे तो निकलो" फिर अली कहते हैं, "कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ है करना पड़ेगा" जैस्मिन कहती है- "मुझे लगता है कि 2 हफ्ते एक्सटेंड होगा। रेटिंग बहुत बुरी है क्या ?, अली कहते हैं अभी नहीं पता कैसी है, लेकिन 1.2 के आसपास है। ओपनिंग 2.7 अच्छी थी।" जैस्मिन फिर बोलती है, "यह रेटिंग लगातार रही थी या ड्रॉप भी हुई थी, सीनियर्स के होने के बावजूद भी ड्रॉप हुई?" अली कहते हैं, "अगर एक्सटेंट हुआ तो 1 महीने का होगा, हफ्ते का तो नहीं होता है और हुआ तो मेरा कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है" इसके बाद जैस्मिन कहती है, "1 महीने बहुत ज्यादा है अली, तेरा तो 10 हफ्ते का है ना कॉन्ट्रैक्ट, अली फिर कहते हैं, "तेरे 11 बचे हैं जिसमें से चार हो गए, मैं तो आया ही 5 वें हफ्ते में हूं" फिर जैस्मिन बोलती है, "आई जस्ट होप मुझे बाहर निकलकर शो मिल जाए" जानकारी के अनुसार जैस्मिन की रुबीना दिलैक से काफी बहस हो रही है। शो की शुरुआत में इन दोनों के बीच काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन अब दोनों की दोस्ती में दरार आ रही है। टास्क को लेकर भी दोनों अक्सर लड़ते नजर आते हैं।

