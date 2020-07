Bigg Boss कंटेस्टेंट Arti Singh ने बताया Ankita Lokhande का हाल, कहा- 'नहीं करती हैं किसी से भी बात'

नई दिल्ली। 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput deat ) ने मुंबई के बांद्रा ( Mumbai Bandra House ) में फांसी लगाकर सुसाइड ( Sushant Suicide ) कर लिया। सुशांत के देहांत को हुए लगभग तीन हफ्ते से भी ज्यादा होने जा रहे हैं। लेकिन आज भी सुशांत के जाने का गम उनके परिवार सहित उनके फैंस ( His family and fans are sad ) को भी है। सोशल मीडिया पर आज भी उनके फैंस उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर ( Sushant Fans shared emotional message ) कर उन्हें याद कर रहे हैं। कई बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां ( Tv and bollywood celebs reached to his house ) भी उनेकि पिता से मिलने उनेक घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे ( Ankita Lokhande ) की हालत को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसका खुलासा बिग बॉस 13 ( Bigg boss 13) की कंटेस्टेंट आरती सिंह ( Arti Singh ) ने किया है।

गोविंदा की भांजी आरती सिंह ( Govinda Niece Arti Singh ) ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अंकिता की हालत के बारें में बता करते हुए बताया कि 'वह अंकिता के माध्यम से ही सुशांत से मिली थीं। सुशांत की अचनाक से हुई मौत के बाद से अंकिता सदमे (

Ankita is shocked ) में हैं। वह किसी से भी इस बारें में कोई बात नहीं कर रही है। आरती ने बताया कि उन्होंने बीच में अंकिता ( Arti called her ankita ) को फोन भी मिलाया था। जिसमें उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। आरती का कहना है कि अंकिता को खुद को संभालने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। आरती ने यह भी बताया था कि जब सुशांत से मिली तो उन्हें वह काफी अच्छे और पॉजिटिव किस्म ( Sushant positive person ) के व्यक्ति लगे थे।

बता दें सुशांत और अंकिता की पहली मुलाकात ( Sushant Ankita first meeting ) एकता कपूर ( Producer Ekta Kapoor ) के टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' ( Pavitra Rishta ) के सेट पर हुई थी और यहीं से दोनों के बीच प्यार पनपा। सुशांत और अंकिता करीब 6 साल रिलेशनशिप ( 6year releastionship ankita and sushant ) में रहे। पर न जाने किसी वजह से उनका ब्रेकअप ( Sushant ankita breakup ) हो गया। दोनों तो शादी भी करने वाले थे। लेकिन अचानक से दोनों के बीच दूरियां आ गई और दोनों अलग-अलग हो गए। सालों बाद भी सुशांत से दूर रहने के बाद अंकिता उन्हें भूल नहीं पाई हैं। उनके निधन ( Ankita reached his house ) के वक्त वह उनके घर लड़खड़ाते हुए कदमों से उनके घर पहुंची थी। तब से अंकिता किसी के सामने भी नहीं आईं हैं।