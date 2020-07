बाढ़ डूबा 'बिग बॉस' फेम का घर, नरेन्द्र मोदी, सलमान और सोनू सूद से मांगी मदद

View this post on Instagram

कृपया हमारे गाँव आथर, Muzaffarpur (बिहार) के लोग बाढ़ से बेहाल हैं, हमारा खुद का भी घर जल मग्न है,अन्न के एक एक दाने को तरस रहे हैं यहाँ के लोग,सबकुछ तबाह हो गया है, हम अकेले कुछ नहीं कर पायेंगे,जनता से बड़ा कोई नहीं तो मैंने मदद के लिए आपसे गुहार लगाई है,Please सबलोग सहयोग करिए।🙏 Google pay/Phone pe/Paytm 9708549091 (DT production) Account details Deepak Kumar A/c no:- 30337868461 IFSC code:- SBIN0010084 SBI Bhagwanpur,Muzaffarpur Bihar धन्यवाद 🙏 @realsidharthshukla @karanvirbohra @mikasingh @bajpayee.manoj @manojtiwari.mp @pankajtripathi @sonu_sood @beingsalmankhan @akshaykumar @narendramodi @amitshahofficial