Sushant Singh Rajput सुसाइड केस में CBI जांच तय, बिहार मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने की सिफारिश

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में एक महीने से जांच में जुटी मुंबई पुलिस के हाथ अब तक कोई सबूत नहीं लग पाया है। यही वजह है कि सुशांत के परिवार वाले मुंबई पुलिस की जांच ( Sushnat Family not happy with mumbai police investigation ) से नाखुश हैं। डेढ़ महीने बाद परिवार ने चुप्पी तोड़ी और तभी से सुशांत के सुसाइड केस में सीबीआई जांच ( Sushant family want CBI inquiry ) की मांग कर रहे हैं। सुशांत के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) से आज सवेरे मुलाकात की। जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर सीबीआई जांच करवाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने भी केके सिंह को आश्वासन दिया था कि वह आज ही केंद्र सरकार ( Central Goverment ) को अनुशंसा भेजेगें और शाम तक जरूरी कागजी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

वहीं अब खबरें आ रही हैं बिहार सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई जांच की सिफारिश ( Bihar government recommends sushant CBI inquiry ) कर दी है। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। उन्होंने बताया कि 'बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। परिवार को उनका कंसेंट मिल चुका है और उन्होंने आदेश दे दिया है।' मंगलवार की सुबह सुशांत के पिता केके सिंह से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ( Bihar DGP Gupteshwar pandey ) मुलाकात की थी। इस खबर के सामने आने के बाद जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह (JDU spokesperson Sanjay Singh ) ने सीबीआई जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुंबई पुलिस का जो व्यवहार रहा है वह काफी गलत रहा है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरेबान तक सीबीआई जरूर पहुंचेगी।'

एक्टर सुशांत सिंह मामले में काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। जिसके बाद 26 जुलाई ( Sushant Father file case against Reha Chakraborty ) को सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीवनगर ( Patna Rajivnagar Police station ) पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही बिहार के चार पुलिस अधिकारी जांच के लिए मुंबई पहुंच ( Bihar Police officers reached mumbai ) गए थे। जिसके बाद खबरें सामने आई की बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ( Mumbai Police is not helping Bihar Police ) का सहयोग नहीं मिल रहा है। साथ ही बिहार के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी ( Bihar IPS Officer Vinay Tiwari ) के पहुंचते ही उन्हें जबरन बीएमसी ने 14 दिनों के लिए क्वांरटीन में रहने का आदेश दे दिया। ऑफिसर संग हुए ऐसे बर्ताव से बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर सभी नेता काफी नाराज़ है। अब सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो गई है