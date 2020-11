बिंगो कंपनी ने Sushant फैंस पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, सफाई में बताया- रणवीर सिंह ने पिछले साल शूट किया था विज्ञापन

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हाल ही में बिंगो कंपनी के एक विज्ञापन को लेकर बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस को रणवीर का ये ऐड बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे दिवंगत एक्टर का मजाक उड़ाया जाना बताया था और रणवीर को खूब खरी-खोटी सुनाई थी। रणवीर को इस ऐड के कारण जोकर और अनपढ़ तक बोला गया। ऐड में रणवीर साइंस के कुछ शब्द बोलते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अब खुद कंपनी का इस पर बयान आया है और उन्होंने साफतौर पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सभी आरोपों को गलत बताया है।

बिग बॉस 14 पर नहीं थम रहा विवाद, करणी सेना ने शो में लव जिहाद को बढ़ावा दिए जाने का लगाया आरोप.. कहा- बंद करो ये शो

बिंगो ऐड (Bingo Ad) को लगातार बहिष्कार किए जाने की मांग हो रही थी। अब कंपनी ने इस पर सफाई देते हुए बताया है कि उस विज्ञापन को पिछले साल ही शूट कर लिया गया था। लेकिन जब तक ऐड तैयार हुआ तब तक देश में कोरोनावायरस आ चुका था जिस कारण इसका प्रसारण नहीं किया जा सका। हमने अपने विज्ञापन के जरिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया है। ये ऐड दिवंगत एक्टर सुशांत का मजाक बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बस नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है।

It is extremely disappointing to see the educational and scientific expertise of @itsSSR is being brutally mocked by a person representing a chips brand!

Not sure what his educational qualification is🤔

Sad to see all 🇮🇳efforts for #CBIFile302InSSRCase goes in vain💔#BoycottBingo https://t.co/Q0BbnVsyDv