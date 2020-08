Binod Funny Memes ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल, जानें कैसे रातोंरात बन गया यह सुपस्टार!

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) आजकल महज मनोरंजन के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि सोशल मीडिया कई लोगों की किस्मत चमकाने के लिए भी जाना जा रहा है। हमेशा कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं कहा सकता है। बस एक कुछ वायरल (Viral ) हुआ नहीं कि बस बन आप स्टार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सड़क पर पड़े इंसान को भी रातोंरात स्टार बना है। उदाहरण के तौर पर आप रानू मंडल ( Ranu Mandal ) को ही देख लीजि। कैसे एक वीडियो से वह सोशल मीडिया सेंसेशन ( Social Media sensation ) बन गई थी। वहीं अब इन दिनों बिनोद ( Binod ) नाम के एक शख्स की सोशल मीडिया ( Binod viral on social media ) पर खूब चर्चा हो रही है। इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम दिखाई दे रहा है जो है बिनोद। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरी पूरा मामला है क्या?

दरअसल, प्लेटफॉर्म यूट्यूब ( Youtube ) पर एक Slayypoint नाम के एक चैनल ने एक वीडियो बनाई थी। जिसके कमेंट बॉक्स ( Slayypoint comment box ) में बिनोद नाम के एक शख्स ने कमेंट में अपने ही नाम से कमेंट ( Binod Comment ) कर दिया। देखते ही देखते बिनोद नाम के कमेंट पर 7 हज़ार ( 7 thousand people like Binod Comments ) से भी ज्यादा लाइक्स आ गए और आज आलम यह है कि हर जगह बिनोद के नाम से फनी मीम्स ( Viral Binod Funny Memes viral ) की बाढ़ आ गई है। नेटिजन्मस इस शब्द के जरिए वीडियो को स्पैम करने लगे। वह अब लोगों को स्पैम करने का एक नई तकनीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहे मीम्स अब ट्वीटर पर ट्रेंड ( Binod Trending On Twitter ) भी करने लगे हैं। चारों तरफ ट्वीटर पर बस बिनोद के नाम के फनी मीम्स ही दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ बिनोद के फनी मीम्स।

My timeline right now ~ 😐 #binod pic.twitter.com/2T8sdpkQ45

Everyone making meme's on Binod



Binod be like:- pic.twitter.com/6csWbboLrm