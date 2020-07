बिपाशा बसु-फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की Kissing फोटो फिर से वायरल, प्रियंका के साथ भी फोटो

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ( Bipasha Basu ) और फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ( Cristiano Ronaldo ) की कुछ पुरानी तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इनमें एक फोटो में दोनों किस करते नजर आ रहे हैं।

So i was today year old when i came to know that Ronaldo and Bipasha were a thing, I can't breathe !! pic.twitter.com/xR89uSFAOO