शादी के 6 साल बाद Bipasha Basu के घर आने वाली है खुशखबरी, प्रेग्नेंट हैं एक्ट्रेस!

टीवी से लेकर बॉलीवुड के लवली कपल बिपाशा बसु (Bipasha Basu) और करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) भले ही फिल्में पर्दे से दूर हैं, लेकिन दोनों सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। दोनों से रिलेटेड कोई न कोई न्यूज मीडिया पर छाई रहती है। अब कपल से जुड़ी एक खुशखबरी आ रही है। खबर है कि अदाकारा शादी के 6 सालों बाद प्रेग्नेंट हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बिपाशा बसु प्रेग्नेंट है और वह जल्द ही अपने पहले बच्चे का एलान कर सकती हैं। इस खबर के आते ही फैंस खुशी से झूम उठे हैं। कपल को लेकर आई इस खबर ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीनों बाद करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु माता-पिता बनने वाले हैं। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

