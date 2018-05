बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर फरदीन खान का नाम एक ऎसे अभिनेता के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने स्टाइलिश अभिनय से दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई। फरदीन खान आज अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन का जन्म 08 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ। फरदीन ने अपने बॅालीवुड करियर की शुरूआत साल 1998 में आई फिल्म 'प्रेम अगन' से की थी। इस फिल्म को उनके पिता फिरोज द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फिल्म बॅाक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॅाप हो गई।

Thank you for the congratulatory messages and wishes. Our best to all of you as well. ❤️Diani, Natasha & FK. pic.twitter.com/Xm5O2jHSZ7