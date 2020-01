जावेद अख्तर के पास ना खाने के पैसे थे ना रहने की जगह, सड़क पर गुजारी रातें, इस फिल्ममेकर ने की मदद

साहित्य की दुनिया में शब्दों के जादूगर कहे जाने वाले जावेद अख्तर का आज 75वां बर्थडे हैं। उनका जन्म 17 जनवरी, 1945 को ग्वालियर में हुआ था। उनक बचपन का नाम 'जादू' था और घर में उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। जावेद को उनके बेहतरीन लेखन के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां उनके पिता निसार अख्तर मशहूर गीतकार थे तो दूसरी ओर उनकी मां सफिया अख्तर गायिका-लेखिका थीं। उन्होंने बचपन से कविताएं और गाने लिखना शुरू कर दिए थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी जावेद कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। बाद में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और कई गानों को अपनी करिश्माई कलम का रुप दिया। जावेद एक बहुत बड़े शायर भी हैं।

खाने और रहने का नहीं था ठिकाना

4 अक्टूबर 1964 में जावेद मुंबई आ गए थे। एक कार्यक्रम में जावेद ने बताया था कि शुरुआती दिनों में उनके पास न तो खाने के पैसे थे और न ही रहने का ठिकाना। कई रातें खुले आसमान में तारों की चादर ओढ़ कर बिताई। बाद में कमाल अमरोही ने अपने स्टूडियो में जावेद को रहने की जगह दी।

यश चोपड़ा ने 'सिलसिला' में मौका

जावेद को फिल्मी गीतकार में बदलने का श्रेय यश चोपड़ा को दिया जाता है, जिन्होंने जावेद अख्तर के भीतर बैठे गीतकार को पहचाना और बतौर गीतकार उनको फिल्म ‘सिलसिला’ में मौका दिया। सलीम खान और जावेद की मुलाकात फिल्म ‘सरहदी लुटेरा’ के सेट पर हुई थी। जिसमें सलीम खान हीरो बने थे और जावेद क्लैपर ब्वॉय के रूप में थे। इसके बाद दोनों में दोस्ती हुई। इस जोड़ी ने कुल 24 फिल्मों की कहानियां एक साथ मिलकर लिखीं है, जिनमें से 20 सुपरहिट रहीं। जिनमें 'सीता-गीता', 'शोले', 'हाथी मेरा साथी', 'यादों की बारात', और 'दीवार' जैसे सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के बाद सलीम-जावेद की जोड़ी टूट गई।

They boast they will give citizenship to all the religiously persecuted Christians from the neighbor countries at the same time they claim that they will not allow a statue of Jesus Christ in Banglore . Wow !! Makes perfect sense