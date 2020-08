रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दिए जाने पर बीजेपी नेता ने साधा निशाना, कहा- कंगना को दी जाए सेक्यूरिटी तो बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं का होगा पर्दाफाश

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में ड्रग एंगल (Drug angle) सामने के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बॉलीवुड को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। कंगना ने दावा किया था कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल धड़ल्ले (Bollywood Drug parties) से किया जाता है। यंग एक्टर्स से लेकर बड़े टॉप एक्टर भी इसमें शामिल रहते हैं। उन्हें इसकी बुरी आदत है। हालांकि कंगना ने अभी तक किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया है। वहीं अब बीजेपी नेता राम कदम (Ram Kadam) ने कंगना के लिए इस मामले में सुरक्षा मांगी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को घेरते हुए कहा कि रिया (Rhea Chakraborty) को सुरक्षा दी जा रही है लेकिन कंगना रनौत जो ड्रग माफियाओं की पोल खोलने में मदद करने को तैयार हैं उन्हें किसी तरह की सुरक्षा अभी तक नहीं दी गई।

राम कदम ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक चिट्ठी शेयर की है। ये पत्र उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लिखा है। उन्होंने लिखा- कंगना रनौत कह रही है वो ड्रग से जुड़े हुए माफिया नेता-अभिनेता सभी के नाम बताने के लिए (Kangana Ranaut ready to expose Bollywood) तैयार हैं। इस बात का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने चार दिन के बाद भी उन्हें सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं दिए ? रिया के वकील या दलाल की तरह काम करने वाली #mva क्या छुपाना और किसे बचाना चाहती है ?

बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को ये पत्र लिखा गया है। जिसके में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस अपनी सुरक्षा में DRDO ऑफिस लेकर जाती है जबकि कंगना रनौत जो मुंबई में फैले ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर सकती हैं उन्हें अभी तक कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। ये किस तरह का दोहरा मापदंड है। अभी तक इसपर कोई जवाब भी नहीं मिला है। इससे मन में संदेह पैदा होता है। कृपया कंगना को जल्द सुरक्षा दी (Ram Kadam asked security for Kangana) जाए।

गौरतलब हो कि कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज का राज खोला था। उन्होंने बताया था कि इन पार्टीज में अभिनेता से लेकर नेता तक शामिल रहते हैं।

Thank you for your concern sir, I am actually more scared of Mumbai police now than movie mafia goons, in Mumbai I would need security either from HP government or directly from the Centre, No Mumbai police please 🙏 https://t.co/cXEcn8RrdV