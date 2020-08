Sushant case में बीजेपी नेता Narayan Rane का चौंकाने वाला खुलासा, कहा- दिशा सालियान का हुआ रेप, सुशांत की हुई हत्या

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से पूरे देश को गहरा झटका लगा है। सुशांत की मौत 14 जून को उनके बांद्रा वाले घर में हुई थी। सुशांत के निधन से कुछ दिनों पहले उनकी एक्स-मैनेजर दिशा सालियान ने 12वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड (Disha Salian suicide) कर ली थी। दोनों की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बिहार पुलिस ने भी मुंबई पुलिस से दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी थी लेकिन उन्होंने खो गई कहकर खेद जता (Disha Salian case file deleted) दिया था। जिसके बाद ये सवाल और तेज हो गए। अब इसी कड़ी में बीजेपी एमपी नारायण राणे (BJP MP Narayan Rane) भी सामने आ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं बल्कि उनकी हत्या (Narayan Rane claims Sushant was murdered) हुई है।





#Breaking | Sushant Singh Rajput death case: BJP MP Narayan Rane makes sensational claims saying 'Sushant's former manager Disha's autopsy report indicates rape & murder'. TIMES NOW's Aruneel with details. | #SushantConspiracyTruth pic.twitter.com/hhNS7vbdNs

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेता नारायण राणे ने दावा किया है कि सुशांत की एक्स-मैनेजर दिशा का बलात्कार किया गया था और उसके बाद उसे मार दिया गया। उन्होंने कहा कि दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ जख्म (Disha Salian autopsy report indicated rape and murder) थे। महाराष्ट्र सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा नारायण राणे ने एएनआई ने भी उनकी प्रेस कॉन्फरेंस की बातचीत का स्टेटमेंट लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत की हत्या की गई है। महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही (Narayan Rane says Maharashtra Government hide something) है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाया कि वो भी इसपर ध्यान नहीं दे रही है।





#SushantSinghRajput did not commit suicide. He was murdered. Maharashtra government is trying to save someone. It is not paying attention to the case: Narayan Rane, BJP pic.twitter.com/qpbs3jYGsQ