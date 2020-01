फिल्मी सितारों के सीएए विरोध के जवाब में बीजेपी ने किया पलटवार, जारी किया ये खास वीडियो

भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करने वाले कलाकारों का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में फिल्म मनोरंजन उद्योग की हस्तियों जैसे शान और तनिष्ठा मुखर्जी के बयान शामिल हैं। भाजपा के वीडियो में शान कहते हैं, 'यह एक समावेशी कार्य है और यह दुनिया भर में किया गया है और हम अल्पसंख्यकों को सताया जाने वाली नागरिकता देने वाले पहले नहीं हैं।' तनिष्ठा मुखर्जी ने समावेशी जो केवल 'देना' चाहता है और 'लेना' नहीं। फिल्म निर्माता अनिल शर्मा ने कहा कि विवाद को विपक्ष द्वारा हवा दी गई है, जिसमें उन्होंने मिथकों को फैलाने का आरोप लगाया था। तनिष्ठा के अलावा वीडियो में शामिल अन्य पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी अमर उपाध्याय और प्रीतम सिंह हैं।

वहीं उद्योग में कई लोग जेएनयू परिसर में रविवार को हुए हमले के बाद छात्रों के विरोध के समर्थन में सामने आए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में सीएए के 'मिथकों और वास्तविकताओं' पर चर्चा करने के लिए मुंबई में सरकार की ओर से एक रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। इसमें इंडस्ट्री से करण जौहर, फरहान अख्तर, कबीर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर को कथित तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस डिनर में कोई भी शामिल नहीं हुआ।

The Citizenship Amendment Act, 2019 does not affect any Indian citizen.



