बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा सुनाने के बाद सोशल मीडिया पर कई फनी कमेंट्स आ रहे हैं। कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान करने के बाद सोशल मीडिया पर जोक्स बन रहे हैं और कई तरह के फनी कमेंट्स कर रहे हैं।

फेसबुक पर वायरल हो रहा वीडियो:

सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हिरण भागता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को 'सलमान खान की बस' कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है। साथ ही इस पर कई मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर काले हिरण शिकार मुद्दे पर स्पूफ वीडियोज बनाकर भी यूजर्स मजे ले रहे हैं।

ट्विटर पर भी मजे ले रहे लोग:

फेसबुक के साथ ही ट्विटर पर भी लोग इस मुद्दे पर मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर्स फनी तस्वीरें और उनके साथ फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही फनी जिफ भी शेयर कर रहे हैं।

आए ऐसे कमेंट्स:

सलमान के इस मामले को लेकर यूजर्स कई तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा बहुत सालों बाद उस काले हिरण की आत्मा को शांति मिली होगी। एक यूजर ने हिरण के कार्टून वाली तस्वीर पोस्ट की है। इसमें हिरण कहता हुआ नजर आ रहा है कि 'मैं तो सड़क पर नहीं सो रहा था, उसने मेरे घर में आकर मेरा शिकार किया।' एक यूजर ने तो काननू व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। उसने लिखा कि न्यायपालिका को यह सिद्ध करने में 20 साल गए कि काले हिरण ने खुदकुशी नहीं की थी।

कल होगी बेल पर सुनवाई:

सलमान खान को आज की रात जोधपुर की सेंट्रल जेल में ही बितानी पड़ेगी। उनकी बेल एप्लीकेशन पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अगर उनको बेल मिल जाती है तो वे मुंबई लौट जाएंगे। बेल नहीं मिलने की सूरत में उन्हें कुछ दिन और जेल में बिताने पड़ सकते हैं। इसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।

#SalmanKhan #SalmanConvicted :) truth is God dont differentiate on poor n rich. God delivers on truth pic.twitter.com/DOu8QzDxJP

It took 20yrs for Judiciary to prove Blackbuck didn't commit suicide. #Salmanconvicted #BlackBuckPoachingCase