1998 के काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। उनके अलावा बाकी सह आरोपी सैफ अली खान , सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्‍बू को बरी कर दिया गया है। सलमान को कोर्ट के फैसले के बाद सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया है।जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। लेकिन बरी हुए आरोपियों की भी मुश्किलें खत्म नही हुई है। बिश्नोई समाज काला हिरण शिकार मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो 20 साल पुराने इस मामले में दोषी कलाकारों की मुसीबत फिर से बढ़ सकती है।

बता दें कि बिश्नोई समाज ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी दर्ज कराई है और ऐलान किया है कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा और साथ ही सलमान खान के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग करेगा।

We'll analyse the judgement. We want an immediate appeal to be filed against those who have been acquitted and we also demand maximum punishment for Salman Khan: Rampal Bhawad, State President, Bishnoi Tigers Vanya Evam Paryavaran Sanstha #BlackBuckPoachingCase #Rajasthan pic.twitter.com/Jfn8Pf5Jdp