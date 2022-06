'आश्रम' में इंटिमेट सीन को लेकर बॉबी देओल ने किया खुलासा, कहा- 'नर्वस था कि कहीं टाइपकास्ट न हो जाऊं'

हाल ही में अभिनेता बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का तीसरा पार्ट आया था जिसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसके बाद मेकर्स ने सीरीज की चौथी किस्त की घोषणा कर दी। पहले दो पार्ट्स की तरह ही तीसरे पार्ट में भी बोल्ड सीन्स की भरमार है। सीरीज में ईशा की बोल्डनेस के सभी दीवाने हो गए हैं।

वैसे तो इस सीरीज में बाकी किरदार तो पुराने थे, लेकिन तीसरे पार्ट में ईशा गुप्ता ने बाबा के आश्रम में एंट्री ली। इस सीरीज में वह बॉबी देओल के साथ बोल्ड सीन में नजर आईं। वहीं बाबा निराला भी इनसे पीछे नहीं हैं। इनके इंटिमेट सीन्स की भी खूब तारीफ हुई, लेकिन ये इनके लिए आसान नहीं था।



जी हां ऐसा हम नहीं बल्कि एक्टर ने खुद कहा है। एक इंटरव्यू में बॉबी ने अपने इन सीन्स के बारे में बताया था। इस दौरान बॉबी ने यह भी बताया कि पहली बार जब वे इंटिमेट सीन कर रहे थे तो नर्वस हो गए थे।

bobby deol talk about his intimate scene in Ashram 3