अरबी कलाकारों ने गाया राजकपूर का सॉन्ग 'बोल राधा बोल... ', वायरल हो रहा वीडियो

मुंबई। राज कपूर की फिल्म का 'संगम' एक गाना इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। राज कपूर की इस फिल्म 'बोल राधा बोल' गाना अरेबिक सिंगर ने गाया है। वीडियो में अरेबिक कलाकार अपने ही अंदाज में इस सॉन्ग पर झूमते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस गाने को निर्देशक ओनिर ने शेयर किया है।

