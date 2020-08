राम मंदिर निर्माण पर एक्टर Akshay Kumar ने देर रात किया ट्वीट, यूजर्स बोलें- 'चलो बॉलीवुड से कोई तो बोला'

नई दिल्ली। 5 अगस्त का दिन सुनहरे शब्दों में इतिहास में लिखा जा चुका है। 5 अगस्त के दिन आखिरकार लंबे समय बाद प्रभु राम ( God Rama ) अपने घर आयोध्या आ ही गए। बीते दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण ( Ram Mandir ) के लिए भूमि पूजन ( Bhoomi Pujan ) किया गया। इस खास अवसर पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरी नगरी दीपों की लौ की रोशनी से जगमगा उठा। अयोध्या नगरी में राम मंदिर बनने से पूरे देश में उत्साह की लहर देखी गई। इस खास मौके पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए खुशी व्यक्त करते हुए सबको बधाई दी। इस बीच अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

Diwali came early this year. Historical day indeed! Jai Siya Ram https://t.co/whrIXK8yhn — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 5, 2020

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी एक ओर जहां भारत में दिखाई दी। वहीं दूसरी विदेशों ( Glimpses of Ram temple were seen abroad ) में इसकी धूम देखने को मिली। जी हां, विदेशों में भगवान राम की झलक देखने को मिली। अमेरिका के पॉपुलर टाइम्स स्क्वायर ( Times Square ) पर राम मंदिर की भूमि पर हुई पूजा की झलक दिखने को मिली। बड़े आकार की एलईडी लाइट में प्रभु राम की झलक दिखाई ( Prabhu Ram glimpsed in LED light ) दी। इन तस्वीरों ने सोशळ मीडिया पर भी लोगों का खूब दिल जीत लिया। यह तस्वीर एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की जिसमें उन्होंने लिखते हुए कहा कि 'दीवाली इस बार जल्दी आ गई। वाकई, ऐतिहासिक दिन। जय श्री राम। यह ट्वीट उन्होंने रात 11 बजे किया। जिसकी वजह से अक्षय को काफी ट्रोल ( Users troll Akshay ) किया गया।

दरअसल, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन दोपहर 12 बजे हुआ ( Bhumi Pujan for the construction of Ram temple at 12 noon) था। ऐसे में देर रात राम मंदिर निर्माण करने के लिए अक्षय कुमार ( Akshay Kumar Tweet On Ram Mandir ) का यह ट्वीट उनके लिए मुसीबत बन गया। यूजर्स ने जमकर अक्षय ( Users comment on Akshay tweet ) के ट्वीट पर कमेंट किया। एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए कहा कि-'चलो बॉलीवुड से कोई तो बोला।' वहीं दूसरे एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा-'सुबह से इसी एक ट्वीट का इंतजार था।'