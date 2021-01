कोरोना वैक्सीन को लेकर Amitabh Bachchan ने किया ट्वीट, बोलें- 'भारत को कोविड-19 मुक्त बनाने में कामयाब होंगे'

नई दिल्ली। कोरोनावायरस दुनिया के अधिकतर देशों में अपना कोहराम मचा चुका है। महीनों बाद भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सभी की उम्मीद वैक्सीन से जुड़ चुकी है। कई देशों में वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। जिसमें से भारत भी उसमें शामिल है। शनिवार यानी कि 16 जनवरी से भारत में लोगों को कोरोनावायरस का टीका लगना शुरू हो गया है। इसी के साथ आम से लेकर खास लोगों तक के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जिसमें से बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है।

T 3785 -

It was a proud moment when we made India polio free ; it shall be just as proud a moment when we make India COVID-19 free #LargestVaccineDrive

@MoHFW_India @UNICEFIndia #largestVaccinationdrive

JAI HIND 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳