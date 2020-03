बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने किया खुलासा- मेरी आदतों के कारण 'मेरे बच्चे करते हैं मुझसे नफरत'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) को लोग उनके बयानबाजी के के चलते ज्यादा पहचाने जाते है । क्योंकि सोशल मीडिया पर वो अक्सर ऐसी बाते बोल जाते है कि सुर्खियों के घेरे में आ जाते है। अभ हाल ही में उनका एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है वो भी किसी दूसरे के मुद्दों पर नही बल्कि अपनी निजी बातों को लेकर उन्होनें कुछ कुलासा किया है। जो खूब ध्यान खींच रहा है।

My children hate me that I don’t allow them to travel in the bus, taxi and train. I don’t even allow them to work in the house to clean their rooms and clothes. It’s the proof that a human being never value those things whatever he got without struggle!