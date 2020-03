बॉलीवुड एक्टर ने सरकार से की अपील, इन धार्मिक स्थलों पर ना घुसने दें किसी को

मुंबई। कोरोना के चलते लॉकडाउन पूरे देश में लागू है। इसके बावजूद कई धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा होती है। ताजा मामला दिल्ली का है। यहां एक मस्जिद में सैंकड़ों लोग जमा हुए और उनमें से कई लोगों को संक्रमण के लक्षण हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

कमाल आर खान ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'मैं सरकार से मस्जिदों, मदरसों, मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों और शिरडी, अजमेर शरीफ, हाजी अली इत्यादि को तुरंत प्रभाव से बंद करने की गुजारिश करता हूं। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।' खान ने इस पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है।

I request to government to close down all the mosques, Madarsas, Temples, Churches, Gurudwaras, Peers like Shridi, Ajmer Sharif and Haji Ali etc immediately. Nobody should be allowed to enter. @PMOIndia @AmitShah