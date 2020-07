Salman Khan संग मानसून का लुफ्त उठा रहे बॉडीगार्ड Shera ने Video किया शेयर, लिखा- 'फॉलोइंग द लीजेंड'

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) जब से लॉकडाउन ( Lockdown ) हुआ है तब से ही वह अपने पनवेल वाले फॉर्महाउस ( Salman Panvel Farmhouse ) पर मौजूद हैं। लॉकडाउन पहले ही वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ वहां कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने ( spend time with family and friends ) गए थे, लेकिन तभी देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जिसके बाद से सलमान अपने आधे परिवार और दोस्तों संग फॉर्महाउस ( After lockdown salman stay with his family at farmhouse ) पर ही मौजदू हैं। इस बीच अक्सर सोशल मीडिया पर सलमान के फॉर्म हाउस से कई तस्वीरें और वीडियोज सामने ( photos and videos from panvel farmhouse ) आती रहती हैं। यही नहीं सलमान ने अपने दो नए गाने भी वहीं से शूट कर लॉन्च ( Lauched two songs from farmhouse ) किए हैं।

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ( Salman Khan Bodyguard Shera ) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Shera Instagram ) पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्टर सलमान मॉनसून ( Salman enjoy monsoon weather ) का मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जिससे उनकी छुट्टियों का मज़ा दोगुना हो गया है। वीडियो में सलमान हल्की बारिश के बीच घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं उनके पीछे उनके बचारों तरफ हरा-भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में शेरा सलमान ( Shera follow salman khan ) के पीछे उनके बॉडीगार्ड चलते दिख रहे हैं। वीडियो में चारों तरफ हरे-भरे पहाड़ पेड़-पौधे ( Greenery is seen everywhere ) और आसमान में काले बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए शेरा ने कैप्शन में लिखा है-'फॉलोइंग द लीजेंड...मेरे मालिक'। शेरा का यह वीडियो तेजी ( Shera's video viral ) से वायरल हो रहा है।

बता दें सलमान खान संग उनकी बहन आर्पिता खान ( Salman Sister Arpita Khan ) और उनके पति आयुष शर्मा ( Aayush Sharma ) भी मौजूद थे। जो कुछ दिनों पहले ही फॉर्महाउस से सीधे हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pardesh ) चले गए हैं। इस वक्त सलमान संग फॉर्महाउस पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ( Salman Girlfriend Iulia Vantur ) हैं। जिनके साथ अक्सर सलमान को समय बीताते हुए देखा गया है। यूलिया भी फॉर्महाउस पर रहते हुए काफी एंजॉय करती ( Iulia Vantur enjoy at farmhouse ) हुईं नज़र आती हैं। कुछ समय पहले उनकी घुड़सवारी ( Iulia Horse Riding ) और झील में मछली ( Iulia Fishing Video ) पकड़ते हुए की वीडियो सामने आई थी। जिसमें वह काफी खुश नज़र आ रही थीं।