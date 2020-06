Sushant के पिता से मिलने पटना पहुंचे एक्टर Shekhar Suman, कहा-'उनके पिता अब भी गहरे सदमे में हैं'

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput death ) के निधन की खबर से अभी तक पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस उबर नहीं पाए हैं। बीते दिनों जहां अभिनेता नाना पाटेकर ( Nana patekar ), पटना स्थित सुशांत सिंह ( Reached Sushant's house ) के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे तो वहीं 29 जून को अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) भी दिवंगत अभिनेता के परिवार से मुलाकात ( Reached Sushant house to meet his father ) करने गए। इस दौरान शेखर सुमन के साथ सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह ( Sushant Best Friend Sandeep Singh ) भी थे। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें और वीडियोज (Photos and Videos ) सोशल मीडिया ( Viral On Social Media ) पर लगातार वायरल हो रहे हैं।

Met Sushant's father..shared his grief.we sat together for a few minutes without exchanging a word..He is still in a state of deep shock..I feel the best way to express grief is thru silence.#justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant . pic.twitter.com/we0VL9w7PM — Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 29, 2020

इस मुलाकात की एक तस्वीर शेखर सुमन ने अपने ट्वीटर अकाउंट ( Shekhar shared photos on his twitter ) पर भी साझा की। इस तस्वीर में शेखर और संदीप के अलावा सुशांत के पिता के.के सिंह ( K.K Singh ) और बहन ( Sushant's Sister ) भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में शेखर सुमन ने लिखा, 'सुशांत के पिता से मिला। उनके दुख को साझा किया। हम कुछ मिनटों के लिए बिना एक शब्द बोले एक साथ बैठे रहे। वह अभी भी गहरे सदमे की स्थिति में हैं। मुझे लगता है कि दुख व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका मौन है। #justiceforSushantforum #CBIEnquirySushant'

सुशांत के परिवार से मिलने के बाद शेखर सुमन ( Shekhar Suman talked to media ) ने उनके घर के बाहर मौजूद मीडिया से भी बात की। इस दौरान शेखर ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम ( Has launched a campaign on social media ) शुरू की है जिसका नाम है 'justiceforSushantforum' इस मुहिम में अभी तक लाखों लोग ( Connect so many people ) जुड़ चुके हैं। शेखर ने आगे बताया, 'हम सभी यही मांग करते हैं कि 'जो हुआ है और जो आंखों को दिखाई दे रहा है उससे भी कहीं ज्यादा प्रतीत होता है। हम सुशांत को न्याय दिलवाकर ही मानेंगे।' सोशल मीडिया पर अपनी इस वीडियो ( Shared video ) को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।' उल्लेखनीय है कि अभिनेता शेखर सुमन उन खास व्यक्तियों में शुमार हैं जो लगातार सुशांत के केस की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे हैं।