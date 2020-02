'Baaghi 3’ का ट्रेलर रिलीज़ होने पर सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बहार, टाइगर के डायलॉग का बनाया जा रहा है जमकर मजाक

नई दिल्ली। 'बागी 3’ (Baaghi 3) का ट्रेलर आते ही दर्शकों को टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) का एक्शन काफी पसंद आया। इसमें बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ फुल एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि 'बागी 3’ में टाइगर श्रॉफ फिर से रॉनी के किरदार में दिखाई देगें। इस फिल्म में टाइगर संग रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) भी दिखाई देगें। इस फिल्म का HD पोस्टर रिलीज़ हो गया है।

फिल्म की बात करें तो ट्रेलर में दिखाया गया कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अपने भाई यानी की रितेश देशमुख से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिल्म में जो खास है वो ये इस फिल्म में टाइगर अपने भाई के लिए पूरे देश से मुकाबला करने को तैयार है। फिल्म ट्रेलर दर्शकों को तो काफी पसंद आया ही लेकिन 'बागी 3’ के पोस्टर पर अचानक से सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार भी आ गई।

Government should send Ronnie's brother into pakistan...kuch to acha hoga😂#Baaghi3 #Baaghi3Trailer pic.twitter.com/4IaYKVcfoz