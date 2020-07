एक्ट्रेस Katrina Kaif ने मनाया अपना 37वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर केक काटते हुए शेयर की Photo

नई दिल्ली। हॉन्गकॉन्ग में 16 जुलाई को जन्मी खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना ( Katrina kaif birthday ) कैफ आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। महामारी कोरोनावायरस ( Coronavirus effect ) का असर कैटरीना के बर्थडे पर साफ दिखाई दिया। एक्ट्रेस ने घर पर रहकर ही अपना बर्थडे ( Katrina celebs her birthday at her home ) मनाया। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों और उनके करीबियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। कुछ समय पहले ही कैट ने अपने इंस्टाग्राम ( Katrina instagram post ) पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वह अपने अपने बर्थडे केक ( Katrina cut cake ) को कट करती हुईं दिखाई दे रही हैं। कैट के जन्मदिन पर सामने आईं तस्वीर को उनके फैंस ( Fans liked her photo ) काफी पसंद कर रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम ( Katrina Kaif Instagram ) पर कुछ समय पहले ही फोटो को पोस्ट किया है। फोटो में कैटरीना के सामने एक नहीं बल्कि तीन केक ( Katrina cut the birthday cake ) रखे हुए हैं। जिसमें वहीं केक को काटते हुए कैटरीना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही है। बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए कैटरीना ने फोटो के कैप्शन पर लिखा है "थैंक्यू फॉर ऑल द बर्थडे विश।" ( Katrina said to thank you ) इस मैसेज के माध्यम से उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद कहा है कि जिन्होंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उनकी इस पोस्ट को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने ( 4 Lakh people like her post ) लाइक किया है। साथ ही 13 हज़ार ( 13 thousand people comment on her post ) से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है।

बता दें कैटरीना कैफ को एक्टर सलमान खान ( Salman Khan wished Katrina Kaif ) ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बर्थडे विश किया है। जिसकी बाद से वह चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान (Salman Khan) ने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) को बर्थडे विश करते हुए कहा है, 'हैप्पी बर्थडे कैटरीना...' सलमान खान ने कैटरीना कैफ के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। यह तस्वीर उनकी फिल्म 'टाइगर' ( Salman Katrina Tiger Movie ) की है। फैन्स इस फोटो पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें बड़े पर्दे पर दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। साथ ही जब भी कैट और सलमान ( Fans Liked Salman Katrina pair ) सिनेमाघरों में नज़र आते हैं उनकी फिल्म सुपरहीट जाती है। यही वजह है कि कैटरीना सलमान की फेवरेट ( Salman's favourite actress Katrina ) अभिनेत्रियों में से एक हैं।