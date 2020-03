88 साल की एक्ट्रेस निम्मी ने कहा दुनिया को अलविदा, लोकल अस्पताल में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली।। बुधवार शाम बॉलीवुड अभिनेत्री नवाब बानो ( Nawab Banoo ) उर्फ़ निम्मी ( Nimmi ) का निधन हो गाया है। 88 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थित सरला नर्सिंग होम में आखरी सांस ली। खबरों के मुताबिक वो काफी समय से बीमार चल रही थी। उनकी निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर ट्वीट कर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

RIP. Thank you Nimmi aunty for all the blessings and love for Bobby on its premiere release. You were part of the RK family. Barsaat was your first film. Allha aapko Jannat naseeb kare. Ameen. pic.twitter.com/nsTGhpCpac — Rishi Kapoor (@chintskap) March 25, 2020

अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) ने श्रद्धाजंली देते हुए लिखा-'भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। थैंक्यू निम्मी आंटी बॉबी के प्रीमियर पर शुभकामनाएं और अपना प्यार देने के लिए। आप राज कपूर के परिवार का एक अहम हिस्सा रही हो। बरसात आपकी पहली फिल्म थी अल्लाह आपकी आत्मा को जन्नत नसीब करें। आमीन।'

RIP Nimmi ji ... u lit up the screen with your smile and those magical eyes.. Amar , udan khatola, aan some of the most memorable ones.. — Divya Dutta (@divyadutta25) March 25, 2020

दिव्या दत्ता ( Divya Dutta ) ने भी निम्मी को याद करते हुए लिखा- “आपकी आत्मा को शांति मिले निम्मी जी। आप अपनी मुस्कुराहट और जादूभरी निगाहों से पर्दें पर आग लगा देती थीं। ‘अमर’, ‘उड़ान खटोला’, ‘आन’ आपकी कुछ यादागार फिल्में हैं।“

“ You may win your hearts desire, but in the end you are cheated of it by death.” Goodbye Nimmiji 🙏 . Yesteryear’s dove-eyed actress Nimmi passes away at 88 https://t.co/fRoQWlbuKI — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) March 25, 2020

निर्देशक महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) ने निम्मी के देहांत पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है- आप अपनी इच्छा से अपने दिल को जीत सकते हैं, लेकिन अंत में मौत से धोखा खा जाते हैं। अलविदा निम्मी। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस निम्मी का 88 की उम्र में देहांत हो गया। “

Had a beautiful and heart warming opportunity a few years back to be in the same frame with 4 classic Bollywood beauties. From left : #Azra #Nimmi #Kumkum #Ameeta. Just remembered this on Nimmi aunty’s demise. pic.twitter.com/INjSsae3yl — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) March 25, 2020

एक्टर और डांसर जावेद जाफरी ( Jaaved Jaaferi ) ने निम्मी को श्रद्धाजंलि देते हुए एक फोटो शेयर किया है। इस तस्वीर में वो भी निम्मी संग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मैसेज देते हुए लिखा है- “कुछ साल पहले मुझे चार क्लासिक बॉलीवुड ब्यूटीज के साथ फ्रेम साझा करने का मौका मिला था। बाएं से अर्जा, निम्मी, कुमकुम, अमीता। निम्मी आंटी के निधन पर इसकी याद आ गई।“