नस्लवाद के मुद्दे पर बॉलीवुड की हस्तियों ने उठाई आवाज, किया नवाजुद्दीन का पूरा समर्थन

नई दिल्ली। बॉलीवुड में अपनी मेहनत और टैलेंट के बूते पर खास मुकाम हासिल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui hints at racism in film industry) नस्लवाद का दंश झेलने के बाद आज मुखर हो कर उसके खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हुए हैं।

Thank U 4 making me realise dat I cannot b paired along wid d fair & handsome bcz I m dark & not good looking, but I never focus on that.