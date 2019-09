चिन्मयानंद रेप केस : पीड़ित छात्रा की गिरफ्तारी पर भड़का बॉलीवुड, जानिए किसने क्या-क्या कहा

यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। चिन्मयानंद पर पर एक लॉ स्टूडेंट ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अब खबर आई है कि लडकी को जबरन वसूली के मामले में स्थानीय कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश की एसआईटी टीम ने लड़की को उसके घर से गिरफ्तार किया था। लड़की और उसके तीन दोस्तों पर चिन्मयानंद से उगाही का एक वीडियो भी सामने आने के बाद उन पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब इस मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने लिखा, 'आखिर ये हो क्या रहा है।' वहीं स्वरा भास्कर ने एक यूजर के ट्वीट की रीट्वीट करते लिखा, 'बेटी इन्हीं से बचाओ, शेम।' राहुल देव ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा अजीब है, 'एक पाखंडी स्वामी के द्वारा एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया जो कैमरे में है। पुलिस चिन्मयानंद को गिरफ्तार करती है और अब पीड़िता को जबरन वसूली के केस में एसआईटी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये इंडिया में हो रहा है।'

What the what is even happening https://t.co/3lTTBpe6SH

Bizarre .. A girl gets harassed/molested by a hypocritical swami caught on camera .. read #Chinmayanand .. Cops arrest him ..

Now the victim gets arrested for extortion by the SIT! Is this happening in India 🇮🇳??! 🙏 https://t.co/4dA2irn9cN